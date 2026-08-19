Требования к укрытиям усилят: Рада сделала первый шаг

Что известно о состоянии укрытий в Украине

Недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что большинство укрытий в Украине имеют серьезные недостатки.

Дело в том, что защитные сооружения часто закрыты во время тревог, захламлены или полностью недоступны людям с инвалидностью.

Также недавно РБК-Украина рассказывало, сколько людей одновременно может находиться в укрытии и куда жаловаться на нарушения.

Кроме того, мы писали, что в Киеве обсуждают уместность установки палаток на станциях метро во время российских атак.

Многие горожан жалуются, что те занимают слишком много места в укрытиях.