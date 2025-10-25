Вимикати будуть, але не всіх: графіки для Києва на 26 жовтня

Нагадаємо, після масованого удару Росії в ніч на 22 жовтня в низці областей України ввели аварійні відключення світла, оскільки окупанти атакували енергетичні об'єкти. Станом на вечір 25 жовтня обмеження вже діють, але не такі суворі.

Зокрема за заявою "Укренерго" в Україні 26 жовтня все ще будуть діяти відключення світла в окремих регіонах країни. Вимикати світло для споживачів будуть з 09:00 до 22:00, проте обсяг відключень буде значно меншим.

Додамо, що в Києві 25 жовтня також діяли відключення електроенергії внаслідок російських терактів проти енергетики. Деяким чергам довелося побути без світла до дев'яти годин сумарно.