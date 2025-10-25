UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вимикати будуть, але не всіх: графіки для Києва на 26 жовтня

Ілюстративне фото: графіки відключень світла 26 жовтня в Києві все ще діятимуть (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві 26 жовтня все ще будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії для населення. Проте їхній обсяг стане значно меншим, ніж зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що 26 жовтня в Києві будуть виключати майже всі черги окрім черг 2.1, 2.2 та 6.1. Обсяги відключень усіх інших черг будуть значно менші, ніж до того.

В ДТЕК також попередили, що графіки можуть змінитися залежно від ситуації. Компанія обіцяє оперативно інформувати щодо будь-яких змін.

Фото: ДТЕК

Нагадаємо, після масованого удару Росії в ніч на 22 жовтня в низці областей України ввели аварійні відключення світла, оскільки окупанти атакували енергетичні об'єкти. Станом на вечір 25 жовтня обмеження вже діють, але не такі суворі.

Зокрема за заявою "Укренерго" в Україні 26 жовтня все ще будуть діяти відключення світла в окремих регіонах країни. Вимикати світло для споживачів будуть з 09:00 до 22:00, проте обсяг відключень буде значно меншим.

Додамо, що в Києві 25 жовтня також діяли відключення електроенергії внаслідок російських терактів проти енергетики. Деяким чергам довелося побути без світла до дев'яти годин сумарно.

