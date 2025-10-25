Отключать будут, но не всех: графики для Киева на 26 октября

Отмечается, что 26 октября в Киеве будут исключать почти все очереди кроме очередей 2.1, 2.2 и 6.1. Объемы отключений всех других очередей будут значительно меньше, чем до того.

В ДТЭК также предупредили, что графики могут измениться в зависимости от ситуации. Компания обещает оперативно информировать о любых изменениях.

Фото: ДТЭК