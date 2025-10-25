Отключать будут, но не всех: графики для Киева на 26 октября

В Киеве 26 октября все еще будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии для населения. Однако их объем станет значительно меньше, чем сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Отмечается, что 26 октября в Киеве будут исключать почти все очереди кроме очередей 2.1, 2.2 и 6.1. Объемы отключений всех других очередей будут значительно меньше, чем до того.
В ДТЭК также предупредили, что графики могут измениться в зависимости от ситуации. Компания обещает оперативно информировать о любых изменениях.
Напомним, после массированного удара России в ночь на 22 октября в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света, поскольку оккупанты атаковали энергетические объекты. По состоянию на вечер 25 октября ограничения уже действуют, но не такие строгие.
В частности по заявлению "Укрэнерго" в Украине 26 октября все еще будут действовать отключения света в отдельных регионах страны. Выключать свет для потребителей будут с 09:00 до 22:00, однако объем отключений будет значительно меньше.
Добавим, что в Киеве 25 октября также действовали отключения электроэнергии вследствие российских терактов против энергетики. Некоторым очередям пришлось побыть без света до девяти часов суммарно.