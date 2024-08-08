Виманюють дані щодо полонених. Коордштаб попередив українців про шахрайські дії РФ

"Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання. Таким чином вони хочуть отримати важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених", - заявив Охріменко.

В Коордштабі додали, що спецслужби ворога цікавлять:

виписки зі службових розслідувань;

персональні дані;

фотографії побратимів військовополоненого й інше.

Охріменко наголосив на важливості не передавати невідомим особам та організаціям персональні дані та будь-яку інформацію щодо рідних, які наразі перебувають у неволі, або вважаються зниклими безвісти.

Обмін полоненими

Останнім обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 17 липня. Тоді ж додому вдалось повернути 95 українських воїнів - бійців Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії та прикордонників.

У липні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також розповідав про підготовку масштабного обміну з Росією, під час якого повернуть жінок-військовополонених.