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Виманюють дані щодо полонених. Коордштаб попередив українців про шахрайські дії РФ

Ілюстративне зображення (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Російські розвідувальні служби створили так звані "громадські організації", які намагаються виманити інформацію про полонених з метою подальшої маніпуляції та тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення керівника секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка.

"Російські розвідслужби створили так звані "громадські організації", які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання. Таким чином вони хочуть отримати важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених", - заявив Охріменко. 

В Коордштабі додали, що спецслужби ворога цікавлять: 

  • виписки зі службових розслідувань; 
  • персональні дані; 
  • фотографії побратимів військовополоненого й інше. 

Охріменко наголосив на важливості не передавати невідомим особам та організаціям персональні дані та будь-яку інформацію щодо рідних, які наразі перебувають у неволі, або вважаються зниклими безвісти. 

Обмін полоненими 

Останнім обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 17 липня. Тоді ж додому вдалось повернути 95 українських воїнів - бійців Збройних сил України (ЗСУ), Національної гвардії та прикордонників. 

У липні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також розповідав про підготовку масштабного обміну з Росією, під час якого повернуть жінок-військовополонених.

 

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