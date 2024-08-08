Выманивают данные о пленных. Коордштаб предупредил украинцев о мошеннических действиях РФ

"Российские разведслужбы создали так называемые "общественные организации", которые распространяют в интернете информацию о военнопленных и утверждают, что могут получить доступ к местам содержания. Таким образом они хотят получить важную информацию для дальнейшего манипулирования и давления на семьи пленных", - заявил Охрименко.

В Коордштабе добавили, что спецслужбы врага интересуют:

выписки из служебных расследований;

персональные данные;

фотографии собратьев военнопленного и другое.

Охрименко подчеркнул важность не передавать неизвестным лицам и организациям персональные данные и любую информацию о родных, которые сейчас находятся в неволе, или считаются пропавшими без вести.

Обмен пленными

Последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 17 июля. Тогда же домой удалось вернуть 95 украинских воинов - бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии и пограничников.

В июле уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также рассказывал о подготовке масштабного обмена с Россией, во время которого вернут женщин-военнопленных.

