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Вималюються "плюси". Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Україна, Вівторок 23 січня 2024 07:00
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Вималюються "плюси". Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

23 січня на півночі та у Вінницькій області очікується мокрий сніг. Вдень буде тепло до +7 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вдень і у північних та Вінницькій областях невеликий сніг, вдень місцями з дощем; на решті території без опадів", - розповіли синоптики.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах вночі та вранці місцями пориви 17-22 м/с.

"Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині 2-7° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".

Вималюються &quot;плюси&quot;. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

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