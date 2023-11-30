Зима в Україні 2023-2024: куди прийдуть люті морози, а де буде "по-літньому"
Зима в Україні, хоч і не розпочалася календарно, але вже вступила у свої права. Так, нещодавно холодна негода накрила ледь не всі регіони нашої держави. Проте враховуючи зміни клімату на планеті, не вся зима буде саме такою.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, до яких погодних умов варто готуватися українцям взимку.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: прогноз метеоролога та кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича для Meteoprog, коментар завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух для NV.
Якою буде зима 2023-2024
Насамперед варто зазначити, що прогнози погоди на довготривалий термін зазвичай говорять про середні значення певного показника протягом цього часу. Також попри те, що зміна клімату триває вже кілька десятиліть і зими в Україні стали значно м'якшими, морози та сніг все одно будуть.
На фоні змін у світовій погоді в Україні протягом зими можна буде спостерігати короткочасні похолодання зі зниженням приземної температури до 20 градусів нижче нуля за Цельсієм, у північних, східних, західних областях нашої країни та у Карпатському регіоні можливо й до мінус 25 градусів.
Такі позначки на термометрі переважно будуть в другій половині зими, а також наприкінці першої декади грудня.
"Середня зимова температура у нашій країні, скоріше за все, перевищить норму на 0,7-2,0 градуси. Причому, у південних і східних областях ймовірність теплого сценарію є значно вищою", - пише Ігор Кібальчич.
Стосовно снігопадів, то вони також будуть в Україні. Але водночас навряд чи сніговий покрив протримається всі три місяці. Крім того, за останній час збільшилася кількість циклонів.
Україна часто потраплятиме до теплих секторів атлантичних і південних циклонів, тому переважна частина опадів буде у рідкому вигляді, переконаний метеоролог.
Прогноз погоди за місяцями
За словами Віри Балабух, грудень 2023 може бути на два-три градуси теплішим за останні десятиріччя. Тому в перший місяць зими температура може частіше бути "плюсовою".
Така сама тенденція очікується і в січні та лютому 2024 року. Вони можуть стати на два градуси теплішими за кліматичну норму.
У лютому, як і в грудні, буде переважати температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода в лютому може бути дуже нестійкою через циклони.
Погода в грудні 2023
Погодний ресурс Meteoprog розповідає, що температура в грудні не опускатиметься нижче чотирьох градусів. А наприкінці місяця на українців чекає плато потепління. Протягом грудня також будуть незначні опади.
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А от прогноз погоди від AccuWEather говорить про зворотне. Попри велику кількість сонячних днів, температура може опуститися до восьми градусів морозу.
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Прикмети для визначення погоди
- У листопаді часто йде сніг, то зима буде короткою, а весна - ранньою.
- Якщо до пізньої осені з дерев не опадає листя, то зима буде сніжною.
- Якщо перший сніг випав на теплу землю і відразу розтанув, то зима буде м'якою.
- У кінці листопада дерева стоять в листі, це до сильних морозів після Нового року.
- Якщо перший сніг випав у вітряну погоду і швидко розтанув, то справжню зиму чекати ще довго.
- Якщо перший сніг випав вночі, то він пролежить довго, а якщо вдень - швидко розтане.
- Листопадовий перший сніг означає, що зима буде сніжною і морозною, але весна прийде рано.
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