Зима в Україні 2023-2024: куди прийдуть люті морози, а де буде "по-літньому"

Зима в Україні, хоч і не розпочалася календарно, але вже вступила у свої права. Так, нещодавно холодна негода накрила ледь не всі регіони нашої держави. Проте враховуючи зміни клімату на планеті, не вся зима буде саме такою.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: прогноз метеоролога та кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича для Meteoprog, коментар завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух для NV.

Якою буде зима 2023-2024

Насамперед варто зазначити, що прогнози погоди на довготривалий термін зазвичай говорять про середні значення певного показника протягом цього часу. Також попри те, що зміна клімату триває вже кілька десятиліть і зими в Україні стали значно м'якшими, морози та сніг все одно будуть.

На фоні змін у світовій погоді в Україні протягом зими можна буде спостерігати короткочасні похолодання зі зниженням приземної температури до 20 градусів нижче нуля за Цельсієм, у північних, східних, західних областях нашої країни та у Карпатському регіоні можливо й до мінус 25 градусів.

Такі позначки на термометрі переважно будуть в другій половині зими, а також наприкінці першої декади грудня.

"Середня зимова температура у нашій країні, скоріше за все, перевищить норму на 0,7-2,0 градуси. Причому, у південних і східних областях ймовірність теплого сценарію є значно вищою", - пише Ігор Кібальчич.

Стосовно снігопадів, то вони також будуть в Україні. Але водночас навряд чи сніговий покрив протримається всі три місяці. Крім того, за останній час збільшилася кількість циклонів.

Україна часто потраплятиме до теплих секторів атлантичних і південних циклонів, тому переважна частина опадів буде у рідкому вигляді, переконаний метеоролог.

Прогноз погоди за місяцями

За словами Віри Балабух, грудень 2023 може бути на два-три градуси теплішим за останні десятиріччя. Тому в перший місяць зими температура може частіше бути "плюсовою".

Така сама тенденція очікується і в січні та лютому 2024 року. Вони можуть стати на два градуси теплішими за кліматичну норму.

У лютому, як і в грудні, буде переважати температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода в лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

Погода в грудні 2023

Погодний ресурс Meteoprog розповідає, що температура в грудні не опускатиметься нижче чотирьох градусів. А наприкінці місяця на українців чекає плато потепління. Протягом грудня також будуть незначні опади.

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А от прогноз погоди від AccuWEather говорить про зворотне. Попри велику кількість сонячних днів, температура може опуститися до восьми градусів морозу.

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Прикмети для визначення погоди