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Вырисуются "плюсы". Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Украина, Вторник 23 января 2024 07:00
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Вырисуются "плюсы". Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

23 января на севере и в Винницкой области ожидается мокрый снег. При этом днем будет тепло до +7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Днем и северных и Винницкой областях небольшой снег, днем местами с дождем; на остальной территории без осадков", - рассказали синоптики.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью и утром местами порывы 17-22 м/с.

"Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской области 2-7° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

Вырисуются &quot;плюсы&quot;. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Погода в феврале 2024 в Украине

В феврале 2024 в Украине, как и в декабре 2023, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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