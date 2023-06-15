Вимагав кошти у підлеглих солдатів. В Україні судитимуть командира одного з підрозділів

В Україні судитимуть командира підрозділу однієї з військових частин Одеської області, який вимагав у підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Державне бюро розслідувань вчергове звертається до всіх чиновників та командирів: нажива на війні та військових під час бойових дій - злочин, який не має ані юридичного, ані морального виправдання. Рано чи пізно, але усі шахрайські схеми буде викрито, а учасників притягнуто до відповідальності", - пише ДБР.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

"Командир підрозділу обвинувачується у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого", - додає пресслужба.

ДБР задокументовано більше 30 випадків вимагання й отримання обвинуваченим грошей від підлеглих на загальну суму більше 600 тисяч гривень.

Зазначається, що у разі відмови, командир підрозділу погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на 12 років до в'язниці було відправлено колишнього слідчого із Балаклії, який під час окупації перейшов на бік ворога.

Тим часом рецидивіст, який разом з росіянами грабував односельців під час окупації Харківської області - також наступні 10 років проведе за ґратами.

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