Вымогал деньги у подчиненных солдат. В Украине будут судить командира одного из подразделений

В Украине будут судить командира подразделения одной из воинских частей Одесской области, который требовал у подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Обвинительный акт направлен в суд.
Отмечается, что в случае отказа, командир подразделения угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.
ГБР задокументировано более 30 случаев вымогательства и получения обвиняемым денег от подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.
"Командир подразделения обвиняется в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному", - добавляет пресс-служба.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
"Государственное бюро расследований в очередной раз обращается ко всем чиновникам и командирам: нажива на войне и военных во время боевых действий - преступление, которое не имеет ни юридического, ни морального оправдания. Рано или поздно, но все мошеннические схемы будут разоблачены, а участники привлечены к ответственности", - пишет ГБР.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что на 12 лет в тюрьму был отправлен бывший следователь из Балаклеи, который во время оккупации перешел на сторону врага.
Между тем рецидивист, который вместе с россиянами грабил односельчан во время оккупации Харьковской области - также следующие 10 лет проведет за решеткой.
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