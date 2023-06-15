Вымогал деньги у подчиненных солдат. В Украине будут судить командира одного из подразделений

Обвинительный акт направлен в суд.

Отмечается, что в случае отказа, командир подразделения угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

ГБР задокументировано более 30 случаев вымогательства и получения обвиняемым денег от подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

"Командир подразделения обвиняется в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном невыполнении приказа, применении насилия к подчиненному", - добавляет пресс-служба.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

"Государственное бюро расследований в очередной раз обращается ко всем чиновникам и командирам: нажива на войне и военных во время боевых действий - преступление, которое не имеет ни юридического, ни морального оправдания. Рано или поздно, но все мошеннические схемы будут разоблачены, а участники привлечены к ответственности", - пишет ГБР.