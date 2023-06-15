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Перейшов на "службу" в РФ. Екс-слідчого поліції з Балаклії засудили до 12 років в'язниці

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Балаклія, Четвер 15 червня 2023 15:38
Перейшов на "службу" в РФ. Екс-слідчого поліції з Балаклії засудили до 12 років в'язниці Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній слідчий із Балаклії (Харківська область) під час окупації перейшов на "службу" до росіян. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та відправив до в'язниці на 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Під час окупації Балаклії колишній слідчий добровільно обійняв псевдопосаду "поліцейського охорони" у так званій "Народній міліції".

"Окупанти довірили колаборанту охороняти адміністративні будівлі, склади та місцевого "збирача податків", коли той збирав "данину" на ринку", - йдеться у повідомленні.

Перейшов на &quot;службу&quot; в РФ. Екс-слідчого поліції з Балаклії засудили до 12 років в'язниці

Зазначається, що на початку жовтня 2022 року поплічника ворога викрили правоохоронці та затримали його.

Як покарали колишнього поліцейського

Суд визнав винним ексслідчого одного з відділень Ізюмського районного управління поліції ГУНП в області у колабораційній діяльності.

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права займати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Ситуація в Балаклії

Місто було окуповане росіянами на самому початку вторгнення, проте вже восени минулого року ЗСУ звільнили Балаклею.

За цей час правоохоронці затримали кілька людей, які перейшли на бік росіян і почали з ними співпрацювати.

Нагадаємо, що житель Балаклії у Харківській області після захоплення міста пішов працювати "поліцейським" до окупантів. Він охороняв будівлю загарбників та збирав гроші з місцевих мешканців на "Центральному ринку". Правоохоронці його затримали та повідомили про підозру.

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