Вимагав гроші у підприємця. Спільник чиновника Кабміну отримав тюремний термін

Суд визнав винним зловмисника, який допомагав чиновнику Кабміну отримати неправомірний зиск у розмірі 2 млн гривень. Його засудили до ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру в Telegram .

Як зазначають правоохоронці, прокурорам у суді вдалося довести, що начальник одного з управлінь секретаріату Кабміну залучив обвинуваченого як посередника для отримання неправомірної вигоди. Зловмисник вимагав та отримав від підприємця 2 млн грн за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт.

"З огляду на наведені прокурором докази Вищий антикорупційний суд призначив йому покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні прокуратури.