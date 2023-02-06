ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вимагав гроші у підприємця. Спільник чиновника Кабміну отримав тюремний термін

Новость на русском →
Київ, Понеділок 06 лютого 2023 17:34
Вимагав гроші у підприємця. Спільник чиновника Кабміну отримав тюремний термін Ілюстративне фото: спільник чиновника Кабміну отримав тюремний термін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суд визнав винним зловмисника, який допомагав чиновнику Кабміну отримати неправомірний зиск у розмірі 2 млн гривень. Його засудили до ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, прокурорам у суді вдалося довести, що начальник одного з управлінь секретаріату Кабміну залучив обвинуваченого як посередника для отримання неправомірної вигоди. Зловмисник вимагав та отримав від підприємця 2 млн грн за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт.

"З огляду на наведені прокурором докази Вищий антикорупційний суд призначив йому покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголосили підозру за розтрату державних коштів у розмірі понад 100 млн гривень.

Також ми писали, що підозру у розкраданні під час будівництва казарм для ЗСУ оголосили чиновнику Міноборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії