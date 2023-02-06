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Вымогал деньги у предпринимателя. Сообщник чиновника Кабмина получил тюремный срок

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Киев, Понедельник 06 февраля 2023 17:34
Вымогал деньги у предпринимателя. Сообщник чиновника Кабмина получил тюремный срок Иллюстративное фото: сообщник чиновника Кабмина получил тюремный срок (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Суд признал виновным злоумышленника, который помогал чиновнику Кабмина получить неправомерную выгоду в размере 2 млн гривен. Его приговорили к тюремному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру в Telegram.

Как отмечают правоохранители, прокурорам в суде удалось довести, что начальник одного из управлений секретариата Кабмина привлек обвиняемого в качестве посредника для получения неправомерной выгоды. Злоумышленник требовал и получил от предпринимателя 2 млн грн за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ.

"Учитывая приведенные прокурором доводы Высший антикоррупционный суд назначил ему наказание - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что бывшему директору Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны объявили подозрение за растрату государственных средств в размере более 100 млн гривен.

Также мы писали, что подозрение в хищении при строительстве казарм для ВСУ объявили чиновнику Минобороны.

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