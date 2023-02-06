Вымогал деньги у предпринимателя. Сообщник чиновника Кабмина получил тюремный срок

Суд признал виновным злоумышленника, который помогал чиновнику Кабмина получить неправомерную выгоду в размере 2 млн гривен. Его приговорили к тюремному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру в Telegram .

Как отмечают правоохранители, прокурорам в суде удалось довести, что начальник одного из управлений секретариата Кабмина привлек обвиняемого в качестве посредника для получения неправомерной выгоды. Злоумышленник требовал и получил от предпринимателя 2 млн грн за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ.

"Учитывая приведенные прокурором доводы Высший антикоррупционный суд назначил ему наказание - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказано в сообщении прокуратуры.