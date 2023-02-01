Екс-главі департаменту Міноборони оголосили підозру за розтрату понад 100 млн гривень

Колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони оголосили підозру за розтрату державних коштів у розмірі понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що екс-чиновник закупив для війська майже 3 тисячі бронежилетів на понад 100 млн гривень. Проте експертизи показали, що ці бронежилети не відповідають вимогам IV класу і не можуть бути надійним захистом для військових.

Колишньому посадовцю оголосили підозру за ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ККУ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 5 до 8 років.

Неякісні бронежилети виключать зі складів Міністерства оборони. Також СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони.

Фото: екс-главі департаменту Міноборони оголосили підозру (ssu.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на власні джерела, СБУ проводить обшуки у екс-посадовців Міноборони, які причетні до скандалу з закупівлями. Зокрема, у колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького і екс-заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

Також, за даними джерел, Хмельницькому оголосили підозру за розтрату коштів.

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