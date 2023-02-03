СБУ підозрює посадовців Міноборони у розкраданнях при будівництві казарм для ЗСУ

Правоохоронці оголосили підозру посадовцю Міністерства оборони України, оскільки вважають його причетним до розкрадання при будівництві казарм для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи", - йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону. Для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.

"Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь", - додали в СБУ.

Казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців, а будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності. Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці. Під час них було вилучено фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.