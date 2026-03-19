Суд відправив до в'язниці нардепку Марченко, яка викинула хабар за паркан

Народну депутатку від "Слуги народу" та її помічницю суд визнав винними в отриманні хабаря за допомогу ухилянтам. За даними САП, обоє отримали по 2 роки в'язниці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про нардепку Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік.

Що вирішив суд

Обом засудженим призначено по 2 роки позбавлення волі. Додатково:

Марченко на 3 роки позбавлена права обіймати посади в органах державної влади;

на 3 роки позбавлена права обіймати посади в органах державної влади; Колеснік на 3 роки позбавлена права працювати в організаціях, пов'язаних з оформленням дозволів на виїзд з України.

Вирок набере чинності через 30 днів, якщо його не оскаржать.

Суть схеми

Як довело слідство, Марченко та Колеснік обіцяли громадянам домогтися дозволу на виїзд через уповноважених осіб обласної військової адміністрації - і за це брали гроші.

Одним із ключових доказів стало відео, на якому депутатка викидає гроші через паркан у дворі.

Загальна сума хабаря - 11 300 доларів.

Гроші клієнтам не передавалися напряму. Помічниця виступала посередницею: домовлялася, отримувала кошти та координувала процес. Дозволи мали вноситися до інформаційної системи "Шлях".

Скандал вибухнув ще влітку 2023 року. Люди звернулися до правоохоронців із заявами, що через оточення Марченко можна "організувати" виїзд чоловіків за кордон за кілька тисяч доларів.

Після зібрання доказів Марченко оголосили про підозру у зловживанні впливом.