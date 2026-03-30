На хабарі затримали полковника Нацгвардії: яку схему вигадав офіцер
Офіцер Національної гвардії України намагався підкупити медиків, щоб отримати фіктивну інвалідність і звільнитися від служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Начальник одного з підрозділів забезпечення Нацгвардії запропонував члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування шість тисяч доларів хабара. За ці гроші той мав оформити йому II групу інвалідності.
Мета - звільнення з військової служби. При цьому реальних захворювань, які б давали підстави для такої групи, у посадовця не було.
Як його спіймали
Фото: ДБР затримало офіцера Нацгвардії (dbr.gov.ua)
У ДБР кажуть, що правоохоронці діяли на випередження. Офіцера затримали в момент передачі першої частини суми - трьох тисяч доларів.
Разом із грошима у нього виявили медичні документи з ознаками підроблення.
Що йому загрожує
Посадовцю оголосили підозру за статтею 369 частина 3 Кримінального кодексу - надання неправомірної вигоди службовій особі.
Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває, питання про запобіжний захід ще вирішується.
Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо колишнього військома, який мобілізував у бізнесу 8 вантажівок. Під час процесу були допущені значні порушення.
Та це не перший випадок викриття зловживань серед військомів. Нещодавно у військкома на Львівщині знайшли статків на 8 млн гривень, які він "забув" задекларувати.