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Вимагали мільйони гривень та "відкати": затримано топпосадовців податкової Тернопільщини

09:35 15.09.2026 Вт
2 хв
Одну з оборудок зловмисники не встигли завершити - їх затримали на гарячому
aimg Олена Чупровська
Вимагали мільйони гривень та "відкати": затримано топпосадовців податкової Тернопільщини Фото: НАБУ і САП розкрили схему хабарництва в податковій Тернопільської області (tr.tax.gov.ua)
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На Тернопільщині двоє посадовців податкової служби вимагали хабарі за заниження штрафів бізнесу та швидке повернення ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Як податківці заробляли на перевірках

За даними слідства, заступниця начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили схему збагачення на податкових перевірках.

Посадовці "знаходили" у компаній нібито багатомільйонні порушення. Натомість пропонували суттєво зменшити суми штрафних санкцій в офіційних документах - за винагороду.

Протягом весни й літа 2026 року зловмисники отримали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 тисяч євро.

Хотіли 11,5% за повернення ПДВ

У червні податківці зажадали від чергової компанії "відкат" у розмірі 11,5% - за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на суму понад 14,6 мільйона гривень.

Саме на цій оборудці зловмисників і викрили. Гроші передавали через посередника, і в цей момент правоохоронці зафіксували злочин.

Фото: затримання посадовців на Тернопільщині (nabu.gov.ua).

Що загрожує фігурантам

Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм повідомили про підозру за частиною четвертою статті 368 Кримінального кодексу України.

Перевіряється причетність до злочину інших службових осіб ГУ ДПС у Тернопільській області.

Інші резонансні корупційні справи

Нагадаємо, в Україні викрили схему виробництва та продажу фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid" на 5 мільйонів доларів.

У справі повідомили про підозру 27 учасникам, серед яких організатор схеми та власниця київської клініки.

Тим часом СБУ викрила корупційну схему в Луганській обласній військовій адміністрації, де посадовці намагалися привласнити 5 мільйонів гривень бюджетних коштів на держзакупівлях.

Зловмисникам, які штучно імітували конкуренцію на тендерах, загрожує до восьми років позбавлення волі.

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