Блогери рекламували фейкові ліки для схуднення: в Україні викрили схему на 5 млн доларів

У справі про виробництво та збут фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid" повідомили про підозру 27 учасникам. Серед них - організатор схеми, власниця київської клініки та митний брокер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та СБУ .

Що це за препарат

За даними слідства, ділки налагодили масштабне виробництво та продаж по всій Україні фейкового препарату для схуднення "Biopatid" із діючою речовиною тирзепатид. Його збували без жодних дозволів, реєстрації та сертифікації.

Головну речовину невідомого походження завозили з Китаю.

Щоб приховати, що це насправді, підконтрольний брокер оформлював вантаж як звичайну харчову добавку. Далі сировину пускали в діло у підпільній лабораторії - без будь-якого контролю якості.

Фото: Власниця київської клініки виробництво та продаж по всій Україні фейкового препарату (СБУ, t.me/pgo_gov_ua)

Як працювала схема

Для збуту створили сайт і сторінки в соцмережах, найняли менеджерів із продажу. Препарат активно рекламували та пропонували косметологічним кабінетам, клінікам і лікарям.

Щоб підвищити довіру до фейкового засобу, до його розкрутки залучали публічних осіб - блогерів та акторів. Саме через них препарат просували на широку аудиторію.

Замовникам засіб відправляли без потрібного температурного режиму. При цьому наживалися шалено: сировина на один флакон коштувала близько 17 доларів, а продавали його аж до 1200 доларів.

Лише з початку року на цьому заробили понад 5 мільйонів доларів.

Хто причетний

Серед підозрюваних - організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, а також працівники лабораторії, пакувальники й менеджери з продажу.

Окрему роль відіграла власниця клініки. Знаючи, що препарат незаконний, вона все одно рекламувала його серед колег, на профільних навчаннях та у соцмережах.

Що знайшли під час обшуків

Правоохоронці провели понад 250 обшуків - у Києві та області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві та інших містах. Вони вилучили сам фальсифікат і сировину, обладнання лабораторії, техніку, а також готівку в різній валюті на майже 15 мільйонів гривень, дорогі автомобілі та інше майно.

Фото: Власниця київської клініки виробництво та продаж по всій Україні фейкового препарату (СБУ, t.me/pgo_gov_ua)

Зараз слідчі вирішують, які запобіжні заходи обрати підозрюваним. Також вони з'ясовують, звідки надходила сировина і хто міг постраждати від цього препарату.