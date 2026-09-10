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Хотіли вкрасти мільйони на закупівлях: СБУ викрила схему з топчиновниками Луганської ОВА

16:35 10.09.2026 Чт
2 хв
Зловмисникам загрожує тривалий термін позбавлення волі
aimg Валерій Ульяненко
Хотіли вкрасти мільйони на закупівлях: СБУ викрила схему з топчиновниками Луганської ОВА Фото: СБУ викрила корупційну схему з топчиновниками Луганської ОВА (facebook com SecurSerUkraine)
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У Луганській обласній військовій адміністрації викрили корупційну схему. Посадовці намагалися привласнити 5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час проведення держзакупівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Співробітники Служби безпеки за сприяння голови Луганської ОВА затримали організаторів оборудки - очільника одного з департаментів адміністрації, його заступника та їхнього спільника, який є власником афілійованої компанії.

За даними розслідування, чиновники штучно створювали видимість конкуренції під час проведення тендерів. Це дозволяло забезпечувати перемогу підконтрольним підприємствам, від яких організатори схеми щомісяця отримували "відкати".

Щоб приховати передачу нелегальних коштів, фігуранти відправляли гроші поштою. Правоохоронці задокументували такі "посилки" з Кропивницького та Закарпаття.

Фото: затримання фігурантів корупційної схеми (СБУ)

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, чорнові записи з розрахунками "відкатів" і готівку, одержану злочинним шляхом.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила схему привласнення понад 12 млн гривень на закупівлі FPV-дронів для ЗСУ. У результаті військові на Харківському напрямку не отримали жодного з 580 запланованих дронів.

Раніше СБУ викрила масштабну схему продажу медикаментів для медзакладів та СОУ за штучно завищеними цінами. Вона завдала держбюджету понад 80 млн гривень збитків.

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