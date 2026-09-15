Требовали миллионы гривен и "откаты": задержаны топ-чиновники налоговой Тернопольщины
В Тернопольской области двое должностных лиц налоговой службы требовали взятки за занижение штрафов бизнеса и скорый возврат НДС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Как налоговики зарабатывали на проверках
По данным следствия, заместитель начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области и руководитель одного из территориальных подразделений наладили схему обогащения на налоговых проверках.
Чиновники "находили" у компаний якобы многомиллионные нарушения. В то же время предлагали существенно уменьшить суммы штрафных санкций в официальных документах - за вознаграждение.
В течение весны и лета 2026 злоумышленники получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 тысяч евро.
Хотели 11,5% за возврат НДС
В июне налоговики потребовали от очередной компании "откат" в размере 11,5% - за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС на сумму свыше 14,6 миллиона гривен.
Именно на этой сделке злоумышленников и разоблачили. Деньги передавали через посредника, и в этот момент правоохранители зафиксировали преступление.
Фото: задержание должностных лиц в Тернопольской области (nabu.gov.ua).
Что грозит фигурантам
Замначальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненного задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Им сообщили о подозрении по части четвертой статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Проверяется причастность к преступлению других должностных лиц ГУ ГНС в Тернопольской области.
Другие резонансные коррупционные дела
Напомним, в Украине разоблачили схему производства и продажи фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid" на 5 миллионов долларов.
По делу сообщили о подозрении 27 участников, среди которых организатор схемы и владелица киевской клиники.
Между тем СБУ разоблачила коррупционную схему в Луганской областной военной администрации, где чиновники пытались присвоить 5 миллионов гривен бюджетных средств на госзакупках.
Злоумышленникам, искусственно имитирующим конкуренцию на тендерах, грозит до восьми лет лишения свободы.