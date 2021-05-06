"Вильяреал" добыл ничью в матче с "Арсеналом" и прошел в финал Лиги Европы

В первом тайме команды играли максимально осторожно. Пропущенный гол для любого полуфиналиста мог стать фатальным. В итоге особо моментов у ворот "Арсенала" не было, а вот "канониры" попали в штангу - после суматохи в штрафной побивал Обамеянг.

Во второй половине игра немного оживилась. И уже на 49-й минуте "канониры" могли забивать после ошибки кипера испанцев Рульи. Но Смит-Роу немного не попал в пустой угол ворот.

Ближе к концу матча "Арсенал" стал немного нагнетать обстановку возле ворот "Вильяреала". И два момента после стандартов имел центральный защитник Холдинг, но оба удара головой англичанина прошли немного мимо. А на 79-й минуте Обамеянг вновь попробовал на прочность каркас ворот "Вильяреала". Теперь пробивал уже головой.

До конца матча англичане, хоть и пытались устроить штурм ворот испанцев, но забить так и не смогли. В итоге 0:0 в пользу "Вильяреала", который проходит в финал Лиги Европы, благодаря домашней победе 2:1.

В финале испанцы сыграют с "Манчестер Юнайтед", который по сумме двух матчей переиграл "Рому" - 8:5.