"Вільяреал" здобув нічию в матчі з "Арсеналом" і пройшов у фінал Ліги Європи

У першому таймі команди грали максимально обережно. Пропущений гол для будь-якого півфіналіста міг стати фатальним. У підсумку особливо моментів біля воріт "Арсеналу" не було, а ось "каноніри" потрапили в штангу - після метушні в штрафному побивав Обамеянг.

У другій половині гра трохи пожвавилася. І вже на 49-й хвилині "каноніри" могли забивати після помилки кіпера іспанців Рульї. Але Сміт-Роу трохи не потрапив у порожній кут воріт.

Ближче до кінця матчу "Арсенал" став трохи нагнітати обстановку біля воріт"Вільяреала". І два моменти після стандартів мав центральний захисник, але обидва удари головою англійця пройшли трохи повз. А на 79-й хвилині Обамеянг знову спробував на міцність каркас воріт "Вільяреала". Тепер пробивав уже головою.

До кінця матчу англійці, хоч і намагалися влаштувати штурм воріт іспанців, але забити так і не змогли. У підсумку 0:0 на користь "Вільяреала", який проходить у фінал Ліги Європи, завдяки домашній перемозі 2:1.

У фіналі іспанці зіграють з "Манчестер Юнайтед", який за сумою двох матчів переграв "Рому" - 8:5.