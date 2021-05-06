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"Вільяреал" здобув нічию в матчі з "Арсеналом" і пройшов у фінал Ліги Європи

Новость на русском → Лондон, Четвер 06 травня 2021 23:55
"Вільяреал" здобув нічию в матчі з "Арсеналом" і пройшов у фінал Ліги Європи Фото: у матчі-відповіді "Арсенал" і "Вільяреал" голів не забивали (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

"Арсенал" не зміг здобути необхідну перемогу в матчі з "Вільяреалом", зігравши в Лондоні в суху нічию 0:0. Цей результат дозволив іспанцям пройти у фінал Ліги Європи за сумою двох матчів.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі команди грали максимально обережно. Пропущений гол для будь-якого півфіналіста міг стати фатальним. У підсумку особливо моментів біля воріт "Арсеналу" не було, а ось "каноніри" потрапили в штангу - після метушні в штрафному побивав Обамеянг.

У другій половині гра трохи пожвавилася. І вже на 49-й хвилині "каноніри" могли забивати після помилки кіпера іспанців Рульї. Але Сміт-Роу трохи не потрапив у порожній кут воріт.

Ближче до кінця матчу "Арсенал" став трохи нагнітати обстановку біля воріт"Вільяреала". І два моменти після стандартів мав центральний захисник, але обидва удари головою англійця пройшли трохи повз. А на 79-й хвилині Обамеянг знову спробував на міцність каркас воріт "Вільяреала". Тепер пробивав уже головою.

До кінця матчу англійці, хоч і намагалися влаштувати штурм воріт іспанців, але забити так і не змогли. У підсумку 0:0 на користь "Вільяреала", який проходить у фінал Ліги Європи, завдяки домашній перемозі 2:1.

У фіналі іспанці зіграють з "Манчестер Юнайтед", який за сумою двох матчів переграв "Рому" - 8:5.

Нагадаємо, на тижні визначилися також фіналісти Ліги чемпіонів. "Челсі", після нічиї в Мадриді, впевнено переграв "Реал" вдома.

До цього з таким же рахунком "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка обіграв "ПСЖ", що дозволило оформити путівку до фіналу.

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