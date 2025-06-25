Вилкове Одеської області атакують дрони: у місті вибухи

Нагадаємо, що росіяни з вечора 24 червня запустили по Україні дрони. Безпілотники залітають в Україні з кількох напрямків.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожі дрони летять з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одеської області та на Миколаївську область, з Харківської області курсом на Харків та Донецьку область.

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