Одещина під ударом: з'явилися фото наслідків нічної атаки

В ніч на 12 червня Одеська область знову опинилася під ударами російських дронів-камікадзе. Через атаку спалахнула пожежа та було пошкоджене приватне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру та пресслужбу ДСНС України .

Ворожі безпілотники атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Ізмаїльському районі, зокрема, склади приватного підприємства.

За фактом нічної атаки прокурори відкрили кримінальне впровадження (вчинення воєнних злочинів). Огляд ще триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється. Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки.

У ДСНС уточнили, що внаслідок удару були зруйновані склади, у яких зберігався очерет та обладнання для його обробки. Вогонь повністю охопив приміщення, в результаті чого знищено два комбайни та вантажівку.

Пожежу оперативно ліквідували силами ДСНС та місцевих вогнеборців. Обійшлося без постраждалих.

Рятувальники також опублікували фото з місця події. На кадрах видно масштаб руйнувань і зусилля пожежників, які приборкували вогонь після ворожої атаки.

Фото: Наслідки дронового удару по Одещині (t.me/dsns_telegram)