Вилково Одесской области атакуют дроны: в городе взрывы

В городе Вилково Одесской области в ночь на 25 июня прогремели взрывы. На город двигались вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщали Воздушные силы ВСУ, в направлении Вилково двигались "Шахеды". Мониторинговые группы писали о более 10 беспилотниках.
Местные СМИ сообщили о взрывах в Вилково около 1:20. В городе активно работала противовоздушная оборона.
Напомним, Вилково находится на юге Одесской области. Этот город называют "украинской Венецией", потому что расположен на островках с каналами.
В ночь на 12 июня Россия второй раз подряд нанесла ночной удар по Вилковской территориальной общине в Одесской области. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - в частности, предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов. Обошлось без пострадавших.
Напомним, что россияне с вечера 24 июня запустили по Украине дроны. Беспилотники залетают в Украину с нескольких направлений.
По данным Воздушных сил ВСУ, вражеские дроны летят из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области и на Николаевскую область, из Харьковской области курсом на Харьков и Донецкую область.
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