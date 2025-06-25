РФ атакує Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів

Росія в ніч на 25 червня атакує Україну дронами з різних напрямків. Ворожі безпілотники залітають зі сходу та півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.

Масовані атаки на Україну

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 28 743 дрони типу "Шахед". За його словами, тільки у червня окупанти використали вже 2 736 дронів-камікадзе.

Раніше в ГУР Міноборони в коментарі РБК-Україна повідомили, що Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів та їх імітаторів. Але, за даними розвідки, за ніч росіяни здатні запускати до 500 безпілотників.

Нагадаємо, що ніч на 9 червня Росія запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей - 499, з них 479 - дрони.

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