РФ атакує Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів
Росія в ніч на 25 червня атакує Україну дронами з різних напрямків. Ворожі безпілотники залітають зі сходу та півдня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.
Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворожі дрони рухаються:
- з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одеської області (Вилкове);
- з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївську область;
- декілька груп з Харківської області на Донецьку область;
- на півночі Харківської області курсом на Харків;
- в Запорізькій області у північно-західному напрямку.
Карта повітряних тривог станом на 1:00 виглядає так
Масовані атаки на Україну
Як повідомив президент Володимир Зеленський, Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 28 743 дрони типу "Шахед". За його словами, тільки у червня окупанти використали вже 2 736 дронів-камікадзе.
Раніше в ГУР Міноборони в коментарі РБК-Україна повідомили, що Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів та їх імітаторів. Але, за даними розвідки, за ніч росіяни здатні запускати до 500 безпілотників.
Нагадаємо, що ніч на 9 червня Росія запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей - 499, з них 479 - дрони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.