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РФ атакує Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів

Україна , Середа 25 червня 2025 01:10
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РФ атакує Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів Фото: РФ випустила по Україні дрони (facebook.com PvKPivden)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 25 червня атакує Україну дронами з різних напрямків. Ворожі безпілотники залітають зі сходу та півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та карту повітряних тривог.

Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворожі дрони рухаються:

  • з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одеської області (Вилкове);
  • з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївську область;
  • декілька груп з Харківської області на Донецьку область;
  • на півночі Харківської області курсом на Харків;
  • в Запорізькій області у північно-західному напрямку.

Карта повітряних тривог станом на 1:00 виглядає так
РФ атакує Україну &quot;Шахедами&quot; з різних напрямків: де загроза ударів

Масовані атаки на Україну

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 28 743 дрони типу "Шахед". За його словами, тільки у червня окупанти використали вже 2 736 дронів-камікадзе.

Раніше в ГУР Міноборони в коментарі РБК-Україна повідомили, що Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів та їх імітаторів. Але, за даними розвідки, за ніч росіяни здатні запускати до 500 безпілотників.

Нагадаємо, що ніч на 9 червня Росія запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей - 499, з них 479 - дрони.

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Атака дронів Дрони Війна в Україні
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