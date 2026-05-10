Викрито таємний маршрут торгівлі між РФ та Іраном, що допомагає вести війну

Зазначається, що Москва і Тегеран дедалі активніше використовують Каспійський регіон як альтернативний торговельний та військово-логістичний маршрут.

Особливу увагу сторони приділяють розвитку портової інфраструктури, судноплавства та транспортного коридору "Північ - Південь", який має з’єднати Росію з Іраном та країнами Перської затоки.

Каспій стає стратегічним маршрутом

Як зазначає NYT, через ризики в районі Ормузької протоки та нестабільність на Близькому Сході Каспійське море стало одним із найбезпечніших шляхів для перевезення російських вантажів до Ірану.

Росія останніми роками активно нарощує експорт через каспійські порти, зокрема зерна та нафтопродуктів. Також Москва інвестує у модернізацію портів в Астрахані та Махачкалі.

Крім економічної складової, регіон набуває і військового значення. За інформацією західних медіа, Росія використовує Каспійську флотилію для запуску крилатих ракет, а Україна останнім часом демонструє здатність завдавати ударів навіть по цілях у цьому регіоні.

У Москві побоюються поширення війни

У Кремлі відкрито заявляють про занепокоєння можливим поширенням конфлікту навколо Ірану на Каспійське море. Російська влада вважає регіон критично важливим для власної безпеки та економіки.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Каспій має залишатися "зоною миру та співпраці". Водночас у Кремлі попередили, що будь-яка ескалація в акваторії буде сприйматися "вкрай негативно".

Чому це важливо

Каспійське море межує з п’ятьма країнами - Росією, Іраном, Азербайджаном, Казахстаном та Туркменістаном - і залишається одним із ключових центрів енергетики та логістики в Євразії.

Через санкції та міжнародну ізоляцію Москва та Тегеран дедалі більше залежать від взаємної торгівлі та альтернативних маршрутів постачання.