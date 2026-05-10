Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Разоблачен тайный маршрут торговли между РФ и Ираном, который помогает вести войну

04:47 10.05.2026 Вс
2 мин
Каспийский регион приобретает все большее значение для России и Ирана
aimg Юлия Маловичко
Фото: танкер с нефтью (Getty Images)

Из-за рисков в районе Ормузского пролива и нестабильности на Ближнем Востоке Каспийское море стало одним из самых безопасных путей для перевозки российских грузов в Иран.

Отмечается, что Москва и Тегеран все активнее используют Каспийский регион как альтернативный торговый и военно-логистический маршрут.

Особое внимание стороны уделяют развитию портовой инфраструктуры, судоходства и транспортного коридора "Север - Юг", который должен соединить Россию с Ираном и странами Персидского залива.

Каспий становится стратегическим маршрутом

Как отмечает NYT, из-за рисков в районе Ормузского пролива и нестабильности на Ближнем Востоке Каспийское море стало одним из самых безопасных путей для перевозки российских грузов в Иран.

Россия в последние годы активно наращивает экспорт через каспийские порты, в частности зерна и нефтепродуктов. Также Москва инвестирует в модернизацию портов в Астрахани и Махачкале.

Кроме экономической составляющей, регион приобретает и военное значение. По информации западных медиа, Россия использует Каспийскую флотилию для запуска крылатых ракет, а Украина в последнее время демонстрирует способность наносить удары даже по целям в этом регионе.

В Москве опасаются распространения войны

В Кремле открыто заявляют об обеспокоенности возможным распространением конфликта вокруг Ирана на Каспийское море. Российские власти считают регион критически важным для собственной безопасности и экономики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Каспий должен оставаться "зоной мира и сотрудничества". В то же время в Кремле предупредили, что любая эскалация в акватории будет восприниматься "крайне негативно".

Почему это важно

Каспийское море граничит с пятью странами - Россией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном - и остается одним из ключевых центров энергетики и логистики в Евразии.

Из-за санкций и международной изоляции Москва и Тегеран все больше зависят от взаимной торговли и альтернативных маршрутов поставок.

Напомним, недавно Минфин США объявил санкции против 10 физических и юридических лиц, которые помогали иранским военным получить оружие и сырье, используемые для создания дронов типа "Шахед".

При этом несколько дней назад The Wall Street Journal писало, что китайские компании открыто поставляют компоненты для производства дронов типа "Шахед" в Иран и Россию, минуя санкции США и Европы.

