Китайські компанії відкрито постачають деталі для "Шахедів" РФ та Ірану, - WSJ

Китайські компанії відкрито постачають компоненти для виробництва дронів типу "Шахед" до Ірану та Росії, обходячи санкції США та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Деталі для "Шахедів" постачають відкрито

Маловідомі невеликі китайські компанії відкрито експортують компоненти для дронів подвійного призначення, включаючи двигуни, акумулятори, волоконно-оптичні кабелі та мікросхеми, до Ірану та Росії, всупереч санкціям США.

Одна компанія Xiamen Victory Technology навіть рекламувала двигуни німецької розробки Limbach L550, що використовуються у "Шахедах".

Журналісти виявили, що на вебсайті цієї компанії зображення "Шахеда" розміщене прямо поруч із рекламним гаслом: "Інноваційні рішення для авіаційних двигунів".

Попри це, представник компанії заявив журналістам, що двигуни призначені виключно для цивільних дронів і не постачалися до Ірану чи Росії.

Він також зазначив, що розсилки могли бути згенеровані за допомогою штучного інтелекту.

Як працює схема постачання

Згідно з митними даними Китаю, сотні контейнерів із такими товарами постачаються до Росії та Ірану. Серед них - двигуни, оптоволоконні кабелі, гіроскопи та літій-іонні батареї.

Розслідування показали, що значна частина деталей проходить через дистриб'юторів у материковому Китаї та Гонконгу, звідки відправляється кінцевим одержувачам. Оплата зазвичай здійснюється через підставні компанії, які легко реєструються у Гонконгу та дозволяють приховати реальних замовників.

Мільйонні обсяги і складність контролю

За даними WSJ та аналітичних груп, суми поставок обчислюються сотнями мільйонів доларів.

Лише з 2023 по 2024 рік китайські компанії напряму поставили російським підсанкційним фірмам деталей і матеріалів для виробництва дронів на суму не менше 63 млн доларів.

Американські чиновники кажуть, що зупинити торгівлю важко, оскільки дрони залежать від звичайних комерційних деталей, які легко переміщувати через глобальні ланцюги поставок.

Багато китайських постачальників є невеликими фірмами, які мало піддаються санкціям США та все частіше працюють відкрито.

Водночас у МЗС Китаю заявили, що країна дотримується експортного контролю відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов’язань.