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Викрито схему вивезення з України дорогоцінних металів вартістю понад 200 тисяч доларів

Фото: правоохоронці викрили схему вивезення дорогоцінних і кольорових металів (facebook.com/mvs.gov)
Автор: Тетяна Зарембо

У Волинській області викрито схему незаконного вивезення з України золота, платини та кольорових металів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як повідомляє слідство, представники суб’єкта господарювання за сприяння співробітників митниці намагалися незаконно вивезти за кордон понад 45,5 тонни брухту, який містив золото, платину та кольорові метали.

"За попередніми підрахунками, вартість дорогоцінних металів становить понад 200 тисяч доларів. Наразі суд наклав арешт на вантаж, а також автомобілі, якими його намагалися перевезти", - йдеться у повідомленні.

У кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці призначено низку експертиз (ч. 2 ст. 364 КК України).

Днями РБК-Україна повідомляло, що п'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру за участь у корупційних схемах. Їх діяльність призвела до мільйонних збитків державі.

Нагадаємо, СБУ й ДБР повідомили, що розпочали масштабну спецоперацію та проводять обшуки по всій вертикалі митниці, а 11 лютого голова РНБО Олексій Данілов оголосив, що незабаром відбудуться нові чистки в українських органах, зокрема це стосуватиметься працівників Служби безпеки України, податківців, митників та поліцейських.

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Прокуратура