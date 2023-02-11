ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ, податкова, митниця та інші. Данілов анонсував велику чистку в органах

Новость на русском →
Україна, Субота 11 лютого 2023 20:20
СБУ, податкова, митниця та інші. Данілов анонсував велику чистку в органах Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Незабаром відбудуться нові чистки в українських органах, зокрема це стосуватиметься працівників Служби безпеки України, податківців, митників та поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова під час телемарафону.

Данілов згадав про рішення РНБО, які анонсував президент України Володимир Зеленський, та додав, що незабаром відбудуться нові чистки в органах.

Нещодавно в державних структурах відбулась серія гучних відставок, зокрема були звільнення в рядах митниці та в Міністерстві оборони.

"Що стосується рішень РНБО, які анонсував президент. Якщо хтось думає, що це була одноразова акція, пов'язана з митницею та іншими органами, то вони помиляються...", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, якщо хтось вважає, що може брати хабарі та заважати роботі бізнесу, то їх буде усунено від виконання обов'язків.

"І це стосується всіх органів, які цим займалися - СБУ, податківці, митники, поліцейські та решта. Будуть всі органи чистими від тих людей, які плямують нашу країну", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував нові рішення РНБО.

Нещодавно ж президент подякував спецслужбам за очищення влади та анонсував нові звільнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Олексій Данілов
NEWS
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм