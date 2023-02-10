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Корупційні схеми. П'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру

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Житомир, П'ятниця 10 лютого 2023 15:58
Корупційні схеми. П'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру Фото: п'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

П'ятьом інспекторам Житомирської митниці оголосили підозру за участь у корупційних схемах. Їх діяльність призвела до мільйонних збитків державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань та прес-центр Служби безпеки України.

За даними слідства, митники займалися махінаціями при оформленні вантажівок. Вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС. "Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом.

Компанія надавала підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Митники своєю чергою за хабарі "не помічали" помилок та не перевіряли авто належним чином.

Через дії чиновників державний бюджет не доотримував мільйони гривень. Збитки становлять щонайменше 3,5 млн гривень.

Наразі п'ятьом головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ. Вирішується питання про їх відсторонення від виконання посадових обов’язків та обрання запобіжних заходів.

СБУ та ДБР продовжують перевіряти документацію та встановлюють, хто з посадовців міг бути причетних до корупційних схем.

Фото: СБУ викрила нові корупційні схеми на Житомирській митниці (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ й ДБР повідомили, що розпочали масштабну спецоперацію та проводять обшуки по всій вертикалі митниці.

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