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Разоблачена схема вывоза из Украины драгоценных металлов стоимостью более 200 тысяч долларов

Фото: правоохранители разоблачили схему вывоза драгоценных и цветных металлов (facebook.com/mvs.gov)
Автор: Татьяна Зарембо

В Волынской области разоблачена схема незаконного вывоза из Украины золота, платины и цветных металлов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как сообщает следствие, представители субъекта хозяйствования при содействии сотрудников таможни пытались незаконно вывезти за границу более 45,5 тонны лома, содержавшего золото, платину и цветные металлы.

"По предварительным подсчетам, стоимость драгоценных металлов составляет более 200 тысяч долларов. Сейчас суд наложил арест на груз, а также автомобили, которыми его пытались перевезти", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни назначен ряд экспертиз (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

На днях РБК-Украина сообщало, что пяти инспекторам Житомирской таможни объявили подозрение за участие в коррупционных схемах. Их деятельность привела к миллионному ущербу государству.

Напомним, СБУ и ГБР сообщили, что начали масштабную спецоперацию и проводят обыски по всей вертикали таможни, а 11 февраля глава СНБО Алексей Данилов объявил, что вскоре состоятся новые чистки в украинских органах, в частности это касается работников Службы безопасности Украины, налоговиков, таможенников и полицейских.

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Прокуратура