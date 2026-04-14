Викрав жінку з дитиною і стріляв у поліцейських. На Закарпатті відбулось гучне затримання

Повідомлення про викрадення людей надійшло від медиків 14 квітня о 10:56. Поліція оперативно розпочала розшук і виявила зловмисника в Берегівському районі.

Під час затримання чоловік вдався до радикальних дій: відкрив вогонь з травматичного пістолета по одному з поліцейських, а іншого намагався збити автомобілем. Попри збройний напад, правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного.

Намагався викрасти власного онука

Правоохоронці встановили, що чоловік приїхав до своєї 45-річної знайомої, між ними виникла сварка. Після цього зловмисник приставив пістолет до голови жінки та змусив її і 3-річну дитину сісти в його автомобіль.

"Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину - власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці", - йдеться у заяві Нацполіції.

Фото: затримання зловмисника на Закарпатті (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

У цей час жінка з дитиною на руках намагалася втекти з автівки викрадача, через що чоловік знову застосував пістолет, але у цей момент до місця подій прибули поліцейські.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження - за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує від дев’яти до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.