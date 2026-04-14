Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Похитил женщину с ребенком и стрелял в полицейских. На Закарпатье произошло громкое задержание

19:28 14.04.2026 Вт
2 мин
Злоумышленник хотел похитить еще одного ребенка - собственного внука
aimg Валерий Ульяненко
Фото: задержание злоумышленника на Закарпатье (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

В Мукачевском районе Закарпатской области задержали мужчину, который похитил женщину с 3-летним ребенком и открыл огонь по правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

Сообщение о похищении людей поступило от медиков 14 апреля в 10:56. Полиция оперативно начала розыск и обнаружила злоумышленника в Береговском районе.

Во время задержания мужчина прибегнул к радикальным действиям: открыл огонь из травматического пистолета по одному из полицейских, а другого пытался сбить автомобилем. Несмотря на вооруженное нападение, правоохранителям удалось задержать подозреваемого.

Пытался похитить собственного внука

Правоохранители установили, что мужчина приехал к своей 45-летней знакомой, между ними возникла ссора. После этого злоумышленник приставил пистолет к голове женщины и заставил ее и 3-летнего ребенка сесть в его автомобиль.

"В дальнейшем злоумышленник направился в Береговский район. Там он пытался похитить еще одного ребенка - собственного внука, а также нанес телесные повреждения своей дочери", - говорится в заявлении Нацполиции.

В это время женщина с ребенком на руках пыталась убежать из машины похитителя, из-за чего мужчина снова применил пистолет, но в этот момент к месту событий прибыли полицейские.

Следователи полиции открыли два уголовных производства - по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, недавно СБУ совместно с Нацполицией задержала в Харькове 16-летнего российского агента. Как установили правоохранители, он должен был "заманить" полицейских на место, где была заложена взрывчатка, и взорвать их.

Также во Львове злоумышленник ударил ножом военнослужащего территориального центра комплектования. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Нападавшим оказался сотрудник Государственной таможенной службы.

