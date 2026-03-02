Фейковий виклик і пастка для поліції: у Харкові спіймали 16-річного агента РФ
Служба безпеки України та Нацполіція затримали 16-річного агента воєнної розвідки РФ (ГРУ), який готував теракт у центрі Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.
Згідно з даними розслідування, неповнолітній власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій, який мав закласти у квартирі багатоповерхового будинку.
Після цього росіяни мали організувати фейковий виклик на 102, щоб "заманити" поліцейських на місце запланованого теракту і підірвати їх. СБУ викрила задум ворога і затримала зловмисника у номері готелю, де він завершував виготовлення вибухівки.
Обіцянка "швидких підробітків"
Росіяни завербували неповнолітнього одесита, коли він шукав "легкі заробітки" в Telegram. В обмін на обіцянки "швидких підробітків" він прибув до Харкова, де отримав від куратора з РФ координати схрону з 4 кг вибухівки, телефоном та іншими комплектуючими для вибухового пристрою.
Фото: затримання агента ГУР (t.me/SBUkr)
Після цього агент ГРУ збирав саморобну бомбу за інструкцією від росіян у готельному номері. Під час обшуків її вилучили у затриманого, як і смартфон із доказами роботи на ворога.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Теракт у Львові
Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого в центрі Львова сталися два вибухи. Попередньо відомо, що перед цим на спецлінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина.
Перший вибух прогримів після прибуття екіпажу патрульної поліції, другий - коли на місце приїхав наступний наряд. Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, ще понад 20 людей дістали поранення.