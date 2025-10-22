Викрали золото та срібло. У Франції пограбували ще один музей

Через кілька годин після пограбування паризького Лувру невідомі викрали цінні експонати з "Будинку освіти" Дені Дідро в Лангрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.
Зазначається, що пограбування сталося в ніч із 19 на 20 жовтня. Співробітники музею виявили зникнення експонатів та сліди злому вранці у понеділок. На місце одразу виїхала поліція.
Злодії винесли з будівлі кілька золотих та срібних монет, викарбуваних у період з XVIII по XIX століття. Інші експонати залишилися недоторканими. Музей тимчасово закрили для відвідин.
У поліції вважають, що грабіжники діяли за планом, скориставшись резонансною подією з крадіжкою у Луврі. Адміністрація міста Лангр найняла приватну охорону для спостереження за музеєм, доки систему безпеки "Будинку освіти" повністю не оновлять.
Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей, загальна вартість яких оцінюється в 88 мільйонів євро. Зловмисники проникли всередину через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.
РБК-Україна писало, які коштовності викрали злочинці зі знаменитого музею в Парижі. Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі. Виріб виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.
Злодії вкрали також намисто із сапфірового ювелірного набору і сережки з нього. Інші коштовності, які теж забрали з собою крадії – смарагдове намисто та пара смарагдових сережок. Їх Наполеон подарував другій дружині (Марії-Луїзі Австрійській).