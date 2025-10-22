UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Викрали золото та срібло. У Франції пограбували ще один музей

Фото: у Франції пограбували ще один музей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через кілька годин після пограбування паризького Лувру невідомі викрали цінні експонати з "Будинку освіти" Дені Дідро в Лангрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Зазначається, що пограбування сталося в ніч із 19 на 20 жовтня. Співробітники музею виявили зникнення експонатів та сліди злому вранці у понеділок. На місце одразу виїхала поліція.

Злодії винесли з будівлі кілька золотих та срібних монет, викарбуваних у період з XVIII по XIX століття. Інші експонати залишилися недоторканими. Музей тимчасово закрили для відвідин.

У поліції вважають, що грабіжники діяли за планом, скориставшись резонансною подією з крадіжкою у Луврі. Адміністрація міста Лангр найняла приватну охорону для спостереження за музеєм, доки систему безпеки "Будинку освіти" повністю не оновлять.

Пограбування Лувру

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей, загальна вартість яких оцінюється в 88 мільйонів євро. Зловмисники проникли всередину через вікно, використавши вантажний підіймач і дискову пилку.

РБК-Україна писало, які коштовності викрали злочинці зі знаменитого музею в Парижі. Йдеться, зокрема, про тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі. Виріб виготовлений із цейлонських сапфірів і діамантів.

Злодії вкрали також намисто із сапфірового ювелірного набору і сережки з нього. Інші коштовності, які теж забрали з собою крадії – смарагдове намисто та пара смарагдових сережок. Їх Наполеон подарував другій дружині (Марії-Луїзі Австрійській).

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПариж