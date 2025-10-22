Викрали золото та срібло. У Франції пограбували ще один музей

Зазначається, що пограбування сталося в ніч із 19 на 20 жовтня. Співробітники музею виявили зникнення експонатів та сліди злому вранці у понеділок. На місце одразу виїхала поліція.

Злодії винесли з будівлі кілька золотих та срібних монет, викарбуваних у період з XVIII по XIX століття. Інші експонати залишилися недоторканими. Музей тимчасово закрили для відвідин.

У поліції вважають, що грабіжники діяли за планом, скориставшись резонансною подією з крадіжкою у Луврі. Адміністрація міста Лангр найняла приватну охорону для спостереження за музеєм, доки систему безпеки "Будинку освіти" повністю не оновлять.