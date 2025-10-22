RU

Похитили золото и серебро. Во Франции ограбили еще один музей

Фото: во Франции ограбили еще один музей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через несколько часов после ограбления парижского Лувра неизвестные похитили ценные экспонаты из "Дома просвещения" Дени Дидро в Лангри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Отмечается, что ограбление произошло в ночь с 19 на 20 октября. Сотрудники музея обнаружили пропажу экспонатов и следы взлома утром в понедельник. На место сразу выехала полиция.

Воры вынесли из здания несколько золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты остались нетронутыми. Музей временно закрыли для посещения.

В полиции считают, что грабители действовали по плану, воспользовавшись резонансным событием с кражей в Лувре. Администрация города Лангр наняла частную охрану для наблюдения за музеем, пока систему безопасности "Дома просвещения" полностью не обновят.

 

Ограбление Лувра

Напомним, в воскресенье, 19 октября, музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро. Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу.

РБК-Украина писало, какие драгоценности похитили преступники из знаменитого музея в Париже. Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели. Изделие изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Воры украли также ожерелье из сапфирового ювелирного набора и серьги из него. Другие драгоценности, которые тоже забрали с собой воры - изумрудное ожерелье и пара изумрудных сережек. Их Наполеон подарил второй жене (Марии-Луизе Австрийской).

