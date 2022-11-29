Викрали побутову техніку та білизну під Києвом. Шість військових РФ отримали підозри

Під окупації села Богданівка (Київська область) військові РФ грабували будинки місцевих мешканців. Українські правоохоронці оголосили їм підозри у порушенні законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка у Київській області, російські солдати жорстоко поводилися з цивільним населенням, погрожуючи зброєю та застосовуючи силу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти викрали побутову техніку, гаджети, ювелірні вироби, антикваріат, білизну, предмети гігієни та парфуми. Також окупанти забирали у місцевих мешканців гроші, продукти харчування, алкоголь.
"Відступаючи у складі своїх підрозділів, внаслідок тиску Збройних сил України наприкінці березня вони вивезли награбоване на територію РФ", - додали у прокуратурі.
Військовим РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що російський окупант знущався із цивільних жителів Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили на 10 років позбавлення волі.
У Київській області військовослужбовця РФ засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.
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