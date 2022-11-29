Похитили бытовую технику и белье под Киевом. Шесть военных РФ получили подозрения

"В марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка в Киевской области, российские солдаты жестоко обращались с гражданским населением, угрожая оружием и применяя силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты похитили бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат, белье, предметы гигиены и духи. Также оккупанты забирали у местных жителей деньги, продукты питания, алкоголь.

"Отступая в составе своих подразделений, в результате давления Вооруженных сил Украины в конце марта они вывезли награбленное на территорию РФ", - добавили в прокуратуре.

Военным РФ доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.