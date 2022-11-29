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Похитили бытовую технику и белье под Киевом. Шесть военных РФ получили подозрения

Фото: Шесть военных РФ получили подозрения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время оккупации села Богдановка (Киевская область) военные РФ грабили дома местных жителей. Украинские правоохранители объявили им подозрения в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"В марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка в Киевской области, российские солдаты жестоко обращались с гражданским населением, угрожая оружием и применяя силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты похитили бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, антиквариат, белье, предметы гигиены и духи. Также оккупанты забирали у местных жителей деньги, продукты питания, алкоголь.

"Отступая в составе своих подразделений, в результате давления Вооруженных сил Украины в конце марта они вывезли награбленное на территорию РФ", - добавили в прокуратуре.

Военным РФ доложено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, что российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.

В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.

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