Наказував грабувати мешканців Київської області. Російського військового засудили на 9 років

Фото: у Київській області російського військовослужбовця засудили до 9 років (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Київській області військовослужбовця РФ засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.