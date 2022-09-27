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Наказував грабувати мешканців Київської області. Російського військового засудили на 9 років

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 16:45
Наказував грабувати мешканців Київської області. Російського військового засудили на 9 років Фото: у Київській області російського військовослужбовця засудили до 9 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Київській області військовослужбовця РФ засуджено на 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За публічним обвинуваченням Київської обласної прокуратури до 9 років позбавлення волі заочно засуджено лейтенанта - заступника командира роти з озброєння однієї з військових частин збройних сил РФ. Він визнаний винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Прокурори у суді довели, що засуджений брав участь у збройній агресії у селі Лук'янівка Броварського району Київської області. Протягом березня 2022 року він віддавав накази військовослужбовцям збройних сил РФ проникати до будинків мирних жителів та грабувати їх. Виконуючи накази лейтенанта, окупанти пошкоджували та руйнували приватні будинки та господарські будівлі, танком переїхали легковий автомобіль.

Раніше ми писали, що мешканця Ізмаїла Одеської області засудили до 14 років ув'язнення за участь у терористичній організації "ЛНР" з 2014 року.

Також повідомлялося, що на Одещині гранатометника "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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