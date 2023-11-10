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Викрадали людей на замовлення під виглядом "реабілітації". Викрито банду

Фото: Викрадали людей на замовлення під виглядом "реабілітації". Викрито банду (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру трьом учасникам банди, яка викрадала на замовлення людей під виглядом примусової "реабілітації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Злочинці облаштували в Одесі "реабілітаційний центр" для лікування нарко- та алкозалежних громадян. Організатором виявився мешканець Одеської області, який створив підконтрольну юридичну особу та залучив своїх знайомих.

"Через вебресурс під виглядом примусового лікування вони приймали замовлення на викрадення людей з поміщенням їх у "реабілітаційний центр". "Послуга" з викрадення людини коштувала від 30 до 40 тисяч грн, утримання в "центрі" за місяць - 20 тисяч грн", - пише пресслужба. 

Замовники вказували на анкеті дані людини й повідомляли її місцеперебування. Після отримання грошей за жертвою виїжджали чоловіки спортивної статури й примусово доставляли до "реабілітаційного центру". Викрадених людей утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди. 

Фото: Викрадали людей на замовлення під виглядом "реабілітації". Викрито банду (t.me/kyiv_pro_office/)

У жертв відбирали мобільні телефони та всі особисті речі. Обмежували їхні контакти з рідними й забороняли покидати приміщення. Приміщення були облаштовані решітками, а з вікон були зняті віконні ручки, аби унеможливити спробу втечі. 

Наразі перевіряється інформація про систематичне введення постраждалим наркотичних засобів та умисного зараження вірусом імунодефіциту.

"Правоохоронці задокументували викрадення на замовлення громадянина в Оболонському районі столиці. Після отримання 40 тисяч грн винагороди трьох осіб затримали в порядку ст. 208 КПК України", - додає пресслужба. 

Правоохоронці провели 17 обшуків на території Одеси. Звільнено 20 людей, яких утримували проти їх волі. 

 

Фото: Викрадали людей на замовлення під виглядом "реабілітації". Викрито банду (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом на одному із підприємств Закарпаття приховано виготовляли зимові лижні куртки для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту.

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Одеса