На Закарпатті викрили підприємство, яке шило спортивну форму для Росії

На одному із підприємств Закарпаття приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду Vist із символікою Російської Федерації для національної збірної з лижного спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микиту .

"Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції. Дякую правоохоронцям за оперативне реагування на потенційні загрози й недопущення протиправної діяльності в інтересах окупанта", - додав Миката.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Кривому Розі тим часом затримали перевізника-колаборанта, який під час окупації частини Херсонської області співпрацював із російськими окупантами.

Зокрема в Кропивницьку Кіровоградської області затримали ділка, який планував нелегально вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8.

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