Преступники обустроили в Одессе "реабилитационный центр" для лечения нарко- и алкозависимых граждан. Организатором оказался житель Одесской области, который создал подконтрольное юридическое лицо и привлек своих знакомых.

"Через веб-ресурс под видом принудительного лечения они принимали заказы на похищение людей с помещением их в "реабилитационный центр". "Услуга" по похищению человека стоила от 30 до 40 тысяч грн, содержание в "центре" за месяц - 20 тысяч грн", - пишет пресс-служба.

Заказчики указывали на анкете данные человека и сообщали его местонахождение. После получения денег за жертвой выезжали мужчины спортивного телосложения и принудительно доставляли в "реабилитационный центр". Похищенных людей удерживали в течение длительного времени без их согласия.

Фото: Похищали людей на заказ под видом "реабилитации". Разоблачена банда (t.me/kyiv_pro_office/)

У жертв отбирали мобильные телефоны и все личные вещи. Ограничивали их контакты с родными и запрещали покидать помещение. Помещения были оборудованы решетками, а с окон были сняты оконные ручки, чтобы исключить попытку побега.

Сейчас проверяется информация о систематическом введении пострадавшим наркотических средств и умышленного заражения вирусом иммунодефицита.

"Правоохранители задокументировали похищение по заказу гражданина в Оболонском районе столицы. После получения 40 тысяч грн вознаграждения трех человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - добавляет пресс-служба.

Правоохранители провели 17 обысков на территории Одессы. Освобождены 20 человек, которых удерживали против их воли.

Фото: Похищали людей на заказ под видом "реабилитации". Разоблачена банда (facebook.com/UA.National.Police)