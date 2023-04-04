Використовують комунальників. У Старобільську військових РФ заселяють у покинуті будинки
У Старобільську Луганської області окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили мешканці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ у квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Генштабі, такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.
Окрім того, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти продовжують мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Призовникам обіцяють передати примусово відчужене житло українців, які виїхали з окупованої території.
Також раніше ми писали, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних мешканців, зокрема, запроваджуючи обмеження на пересування між містами.
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