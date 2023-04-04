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Використовують комунальників. У Старобільську військових РФ заселяють у покинуті будинки

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Луганська область, Вівторок 04 квітня 2023 18:40
Використовують комунальників. У Старобільську військових РФ заселяють у покинуті будинки Фото: у Старобільську військових РФ заселяють у покинуті будинки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Старобільську Луганської області окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ у квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

Окрім того, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти продовжують мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Призовникам обіцяють передати примусово відчужене житло українців, які виїхали з окупованої території.

Також раніше ми писали, що у тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних мешканців, зокрема, запроваджуючи обмеження на пересування між містами.

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