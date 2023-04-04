Використовують комунальників. У Старобільську військових РФ заселяють у покинуті будинки

У Старобільську Луганської області окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення російських військових у квартири та будинки, які тимчасово залишили мешканці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України. Так, в місті Старобільськ Луганської області так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ у квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

Окрім того, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.