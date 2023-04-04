ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Используют коммунальщиков. В Старобельске военных РФ заселяют в покинутые дома

Новина українською →
Луганская область, Вторник 04 апреля 2023 18:40
Используют коммунальщиков. В Старобельске военных РФ заселяют в покинутые дома Фото: в Старобельске военных РФ заселяют в заброшенные дома (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Старобельске Луганской области оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения российских военных в квартиры и дома, которые временно покинули жильцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье мирных граждан Украины. Так, в городе Старобельск Луганской области так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, такие действия происходят под предлогом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами.

Кроме того, участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты продолжают мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. Призывникам обещают передать принудительно отчужденное жилье уехавших с оккупированной территории украинцев.

Также ранее мы писали, что во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на мирных жителей, в частности, вводя ограничения на передвижение между городами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск окупанти Генштаб ВСУ Старобельск Война России против Украины
NEWS
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну