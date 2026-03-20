ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На початку вторгнення захопили українське судно "Сапфір": деталі злочину росіян

11:13 20.03.2026 Пт
2 хв
Яка доля екіпажу та захопленого росіянами судна?
aimg Костянтин Широкун
На початку вторгнення захопили українське судно "Сапфір": деталі злочину росіян Фото: українське судно "Сапфір" (facebook.com/SluganaroduIhorNegulevskyi)

Одеська обласна прокуратура розкрила деталі військового злочину росіян – захоплення українського рятувального судна "Сапфір" біля острова Зміїний на початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Читайте також: Наказав захопити українське судно: командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох військових Чорноморського флоту РФ – першого заступника командувача флоту, командира розвідувального корабля "Екватор" та капітана рятувально-буксирувального судна "Шахтар".

Їм інкримінують воєнний злочин – незаконне позбавлення волі цивільних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Деталі злочину

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військові РФ захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір" поблизу острова Зміїний. Судно виконувало гуманітарну місію, не військового призначення.

На борту перебувала 21 цивільна особа – 17 членів екіпажу та 4 цивільних, серед яких медик і священнослужителі, усіх було незаконно затримано.

Після захоплення високопосадовець флоту РФ допитував капітана, намагаючись встановити зв’язки екіпажу з українськими військовими та спецслужбами, знаючи про гуманітарний статус судна.

Надалі людей обмежували у пересуванні, проводили допити й обшуки із погрозами та демонстрацією зброї. Згодом судно відбуксирували до тимчасово окупованого Криму, а екіпаж вивезли на територію РФф. У березні-травні 2022 року їх звільнили в межах обміну.

Військового, який віддав наказ про захоплення "Сапфіра", згодом підвищили до командувача Чорноморського флоту РФ.

Раніше повідомлялось, що командувач Чорноморського флоту Росії, адмірал Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Він віддав наказ захопити українське рятувальне судно "Сапфір".

Як встановило розслідування, 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
