Президент Бразилії виправдовується за візит до Путіна на парад

Лула заявив, що його присутність на параді не суперечить політиці Бразилії щодо війни в Україні і підкреслив важливість збереження діалогу, навіть з країнами, з якими існують розбіжності.

Бразильський лідер наголосив, що його поїздка "була частиною зусиль по зміцненню багатосторонніх відносин" та "спробою виступити посередником" у мирних переговорах між Росією та Україною.

Лула також запевнив, що позиція Бразилії щодо війни залишається незмінною - країна виступає за мир.